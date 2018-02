Wierer "delusa, ho difficoltà a dormire"

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 15 FEB - "Sono delusa. In gara sento la testa che pesa, non riesco a smaltire il fuso orario, vorrei dormire bene una notte". All'arrivo della 15 chilometri individuale di biathlon, nella quale si è classificata al settimo posto, Dorathea Wierer non nasconde l'amarezza per non essere salita sul podio. "In questo sport per vincere serve la giornata perfetta - spiega - ci sono il tiro e lo sci, non basta fare bene solo in una specialità. Bisogna essere al 100% in entrambe". Le altre azzurre: Lisa Vittozzi 32/a, Alexia Runggaldier 33/a e Nicole Gontier 38/a.