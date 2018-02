Fifa: Germania resta leader, Italia 14/a

ROMA, 15 FEB - Posizioni invariate nel ranking Fifa di questo mese che vede sempre Germania, Brasile e Portogallo sul podio. Per l'Italia è confermata la 14/a posizione. Sale di due posizioni l'Islanda, ora 18/a, miglior risultato di sempre per la nazionale dei vichinghi. Si sono giocate solo 34 amichevoli, 28 delle quali in Africa. Quindi nessun cambiamento ai vertici, con le prime 17 posizioni cristallizzate. Scorrendo la classifica verso il basso è possibile osservare movimenti più ampi: Venezuela 48/o (+4 posti), Ungheria 49/a (+5) e Giamaica 50/a (+5) chiudono la lista delle migliori cinquanta, a spese di Camerun (51/o, -6), Ghana (54/o, -4) e Burkina Faso (57/o, -13).