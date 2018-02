Giochi: Tumolero, bronzo è inaspettato

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 15 FEB - "Fabris è un esempio, per me rappresenta un incoraggiamento continuo". Nicola Tumolero sta realizzando ora di aver vinto il bronzo olimpico nei 10000 metri del pattinaggio di velocità: l'atleta delle Fiamme Oro è cresciuto sulle orme del campione di Torino 2006, e dello stesso paese Roana. E Fabris ora lo segue. "Dopo i 5000 che non sono andati benissimo avevo scaricato la tensione - racconta il giovane pattinatore - e così sono partito calmo per paura di scoppiare. A meno cinque km un po' l'ho avuta, ma poi è andata bene cosi. A chi dedico il bronzo? A mia nonna Margherita".