Marquez, Buriram pista veloce e tecnica

ROMA, 15 FEB - Primo contatto con la pista thailandese di Buriram per i piloti Honda Hrc. Da domani la MotoGp terrà tre giorni di test sul circuito, novità del calendario 2018. "Oggi abbiamo fatto un giro in scooter - racconta Marc Marquez - che ovviamente è molto diverso dalla nostra moto, quindi avere un'impressione reale è difficile. Ma, tutto sommato, mi piace basandomi su ciò che ho visto oggi. Molte persone paragonano questo posto alla Malesia. E' vero che qui fa decisamente caldo, però con un diverso tipo di umidità. E' una pista corta, veloce in alcune zone, come i due rettilinei che richiedono una buona accelerazione, ma nel mezzo c'è una parte tecnica, stretta che mi piace. L'importante oggi è fare un buon lavoro con il team mentre analizziamo i dati che abbiamo, inclusi quelli del mondiale Superbike". Così da "iniziare con una buona base, specialmente l'impostazione del cambio, perché se sei molto lontano con quello ci vuole molto tempo per recuperare".