Giochi:pattinatori Nordcorea, grazie Sud

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 15 FEB - La loro favola si è chiusa con uno show personale. La coppia di pattinatori nordcoreani diventati simbolo del disgelo tra Nord e Sud ai Giochi di PyeongChang, ha chiuso al 13/o posto la gara di pattinaggio di figura; per Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik si tratta del miglior punteggio (193.63 sommando corto e libero) mai realizzato. I due giovani hanno convinto con un avvio di programma pulito e una sequenza triplo toeloop e doppio toeloop ben eseguita che li ha portati a chiudere l'esibizione con altri tripli e trottole molto apprezzate anche dal pubblico sudcoreano: "Voglio ringraziare la gente del Sud per come ci ha sostenuto - ha detto Kim - Prima di pattinare, ero nervoso. Ma quando li ho sentiti fare il tifo per noi, ho sentito una grande carica". Sul piano del risultato i due pattinatori di Pyongyang non sono troppo soddisfatti: "Abbiamo ancora molta strada da fare, ci servono più esperienza e coraggio: in allenamento abbiamo fatto meglio. Ora pensiamo a fare altri passi avanti" dice Kim.