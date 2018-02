Giochi: hockey, Usa-Canada donne,è rissa

ROMA, 15 FEB - E' finito con una mega rissa, con gli arbitri che tentavano di separare le giocatrici, il derby dell'hockey ghiaccio, per il torneo femminile di PyeongChang 2018, fra Usa e Canada, divise da fiera rivalità. Alla fine le canadesi si sono imposte per 2-1, ma nelle battute finali del match, in un'azione nei pressi della porta delle ragazze in maglia rossa, dopo una convulsa fase di gioco le giocatrici dei due team hanno cominciato a darsele di santa ragione. Gli arbitri, anche loro donne, sono intervenute per cercare di riportare la calma, riuscendoci a stento. Poco dopo è stata fischiata la fine della partita, e il Canada è in testa al gruppo A con tre vittorie in altrettanti incontri.