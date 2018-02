Strootman: Ho tanta fiducia in Pallotta

ROMA, 15 FEB - "Io ho tanta fiducia nel progetto di Pallotta, di Monchi, ma è una cosa diversa rispetto ad altre squadre in Italia". Per questo arrivare alla vittoria non sarà così semplice. Kevin Strootman ne è consapevole, la Roma che ha imparato a conoscere in questi anni a Trigoria è una società in perenne conflitto tra ambizioni e obblighi di cassa. Per questo, all'indomani delle parole del ds Monchi ("Sono convinto che la Roma che ha in testa Pallotta è una Roma campione, una Roma che vince"), il centrocampista ricorda che il percorso sarà tutt'altro che agevole: "Per la Roma è difficile, non è un club che compra solo giocatori, ogni tanto deve vendere il suo migliore come è successo negli ultimi anni. Per Napoli e Juventus è diverso, non devono vendere per forza. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo perso Salah, Ruediger, Pjanic, Benatia, Paredes".