Nuovo Palalido Milano sarà Allianz Cloud

MILANO, 15 FEB - Si chiamerà 'Allianz Cloud' il nuovo Palalido di Milano, che sarà inaugurato a maggio. Il Gruppo assicurativo e finanziario, che già dà il nome allo Stadium della Juventus e all'Arena del Bayern Monaco, si è aggiudicato il bando per i naming rights e ulteriori diritti di sponsorizzazione dell'impianto polifunzionale che sta sorgendo al posto dello storico Palalido, con una forma che richiama quella di una nuvola (in inglese cloud) e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport (basket e pallavolo in testa) ma non solo. Il contratto, annuncia una nota, dura 5 anni a partire dall'inaugurazione e vale 1 milione e 840 mila euro (368 mila a stagione). "Ora - ha detto Pierfrancesco Barletta, presidente di Milanosport - ci prepariamo a concludere il cantiere e contiamo di poter inaugurare il palazzetto a maggio".