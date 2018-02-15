E. League: andata sedicesimi di finale

E.League: Sarri, ci è mancato entusiasmo
ROMA
15/02/2018 - 23:30
ROMA, 15 FEB - Seguito risultati delle partite d'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League: Fcsb Bucarest (Rom)-LAZIO (ITA) 1-0, Partizan Belgrado (Ser)-Viktoria Plzen (Rce) 1-1, Lione (Fra)-Villarreal (Spa) 3-1, NAPOLI (ITA)-Lipsia (Ger) 1-3, Celtic (Sco)-Zenit San Pietroburgo (Rus) 1-0, Aek Atene (Gre)-Dinamo Kiev (Ucr) 1-1, Copenaghen (Dan)-Atletico Madrid (Spa) 1-4.
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