E.League: Sarri, ci è mancato entusiasmo

NAPOLI, 15 FEB - "Brutta sconfitta, stasera ci sono mancati entusiasmo, fame e determinazione. Dovevamo fare di più". Non crca alibi, Maurizio Sarri, dopo il 3-1 subito dal Napoli contro il Lipsia, nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. L'allenatore degli azzurri è arrabiatissimo in particolare per il 3-1 dei tedeschi: "Non si può prendere un gol cosi al '93, con una partita ancora da giocare. Ma tutto quello che abbiamo fatto stasera, in generale, non si può fare. Abbiamo disputato una partita deludente, ci è mancato l'entusiasmo". Il tecnico non fa sconti: "E' una squadra che non ha giocato con il piglio giusto per i colori che rappresenta e la storia che rappresenta, questo mi ha deluso molto. La mentalità deve essere sempre quella giusta, le partite si possono vincere o perdere, ma la mentalità deve essere sempre quella. Spero non vi siano ripercussioni sul morale della squadra".