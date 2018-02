Golf, a Genesis Open i big partono male

ROMA, 16 FEB - Da Dustin Johnson a Tiger Woods passando per Francesco Molinari. Senza dimenticare Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Jordan Spieth e Matt Kuchar. Nella prima giornata del Genesis Open di golf, evento del PGA Tour, falsa partenza per tutti i big del torneo. Sul percorso di Pacific Palisades in California, Woods s'è guadagnato la 63/a posizione dopo un giro chiuso in 72 (+1) colpi. Alla seconda apparizione del 2018, il campionissimo statunitense al termine della prima manche ha voluto comunque guardare il bicchiere mezzo pieno. "Potevo fare meglio -il suo commento- ma resto in corsa". Tra le stelle, il migliore è Watson. L'americano è 6/o. Mickelson e Fleetwood, tra i protagonisti più attesi, sono invece 21/i. Con McIlroy e Spieth solo 36/i. Pessimo inizio anche per Johnson, campione in carica. Il leader mondiale è 107/o e a rischio eliminazione. Prova da dimenticare per Francesco Molinari. Unico azzurro in gara, il torinese ha cominciato malissimo la sua gara ottenendo la 135/a piazza.