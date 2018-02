Nba, Jokic show, e Nuggets battono Bucks

ROMA, 16 FEB - Soltanto due partite nel turno Nba di questa notte, ma non sono mancate le emozioni. In particolare quelle suscitate dal singolare record di Nikola Jokic, il serbo dei Denver Nuggets che ha messo a segno una tripla doppia (19 punti, 11 rimbalzi e 12 assist) dopo il primo tempo della gara vinta in trasferta con i Milwaukee Bucks, con il punteggio di 134-123. A fine partita i numeri di Jokic sono lievitati: 30 punti, 15 rimbalzi e 17 assist. Come non bastasse, i Nuggets hanno firmato anche ben 24 triple. A Milwaukee non è bastata una supeprestazione di Giannis Antetokounmpo, che ha segnato 36 punti (con 11 rimbalzi e 13 assist). Nell'altra partita della notte, vittoria facile per i Minnesota Timberwolves sui Los Angeles Lakers per 119-111, miglior marcatore della serata Taj Gibson con 28 punti.