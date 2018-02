Giochi: 2 atleti svizzeri con Norovirus

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 16 FEB - Due atleti della squadra svizzera di freestyle - Fabian Bosch e Elias Ambuhl - sono stati contagiati dal Norovirus durante i Giochi Olimpici di Pyeongchang. Ora rischiano di non poter partecipare alle gare di qualificazione, specialità slopestyle, in programma domenica prossima. "Ne siamo consapevoli - ha detto il portavoce del Cio, Mark Adams - e abbiamo seguito i protocolli. I due atleti elvetici non sono più nel villaggio".