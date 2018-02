Tennis, Federer può scavalcare Nadal

ROMA, 16 FEB - Roger Federer è a un passo da un nuovo record. Gli basta una sola vittoria infatti per riprendersi lo scettro di re del tennis mondiale alla bella età di 36 anni. L'occasione è al torneo di Rotterdam. L'ostacolo sulla strada per la semifinale -risultato che consentirebbe al campione elvetico il sorpasso in vetta al ranking ai danni di Rafa Nadal- è l'olandese Robin Haase, numero 42 della graduatoria mondiale. Federer è in vantaggio per 2 a 0 nei precedenti, disputati uno nel 2012 in Coppa Davis e l'altro l'estate scorsa nelle semifinali del "1000" di Montreal. Al primo turno del torneo di Rotterdam, il campione di Basilea si è liberato senza difficoltà del belga Ruben Bemelmans, numero 116 del ranking, battendolo in meno di un'ora di gioco con il punteggio di 6-1 6-2. Al secondo turno Federer ha sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 36 Atp, per 7-6 (8) 7-5.