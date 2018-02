Basket: Delas da Capo d'Orlando a Varese

VARESE, 16 FEB - Mario Delas, pivot classe 1990, è il sostituto di Norvel Pelle alla Pallacanestro Openjobmetis Varese. Il giocatore croato proviene dalla Betanord Capo d'Orlando, per la quale ha giocato nello scorso campionato e sino a domenica scorsa e con la quale ha firmato una risoluzione consensuale del contratto. Delas vanta una eccellente esperienza a livello internazionale e in carriera ha tra l'altro vinto un titolo nazionale con il Cibona Zagabria (allora guidato da Mrsic e Pozzecco, entrambi ex varesini) e due scudetti in Lituania con lo Zalgiris Kaunas.