Di Francesco, vetta più lontana previsto

ROMA, 16 FEB - "Per come si è messo il campionato e per i punti che abbiamo perso per strada magari il distacco dalla testa della classifica ci sarebbe sempre stato, ma non di questa entità. Anche io mi sarei aspettato un gap inferiore". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta in casa dell'Udinese. "Essendo l'allenatore sono tra i responsabili di questa situazione, ma qua ci si dimentica che abbiamo un ottavo di Champions e vorrei vedere anche un po' di ottimismo - aggiunge il tecnico della Roma -. Non abbiamo fallito, non siamo già fuori da tutto. Stiamo lavorando per recuperare un po' di strada che abbiamo perso nell'ultimo periodo". "Molto complicato vincere qualcosa visto il gap economico con le rivali? Monchi ha detto che stiamo lavorando per creare qualcosa di importante. E credo sia giusto parlare in questo modo perché senza costruire non si otterrà mai nulla. Questa predisposizione da parte del club la leggo con grande positività e mi auguro che si possa fare il prima possibile".