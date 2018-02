Giochi: Moioli festa a Casa Italia

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 16 FEB - "Adesso sto realizzando, è un'esplosione di emozioni". Michela Moioli non stacca le mani dall'oro che le scende sul collo, vinto nello snowboardcross a PyeongChang: sul podio ha cantato l'inno, saltato e esultato, baciando e mordendo la sua medaglia più preziosa. Poi la festa a Casa Italia, accompagnata da mamma Fiorella, dalla sorella Serena e dal presidente del suo primo snow club. L'atleta di Bergamo dice di essere single da qualche mese e mostra le unghie col tricolore: "Avevo fatto la scelta giusta" sorride. L'oro e il pettorale numero uno finiranno in un quadro, appena torna a casa. Lei che ora tutti indicano come un esempio per i giovani si considera una ragazza normale, 'quadrata': "I giovani che si perdono un pò non è sempre colpa loro" dice. Tutta la famiglia è con lei: "Ieri sera giocavamo a carte, stavo perdendo poi ho vinto di colpo e ho detto: ecco è quello che farà mia figlia" dice la mamma. A Bergamo alta la aspettano per festeggiare.