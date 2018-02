Acquisti record in campionati top Europa

ROMA, 16 FEB - Quasi un miliardo di dollari, circa 785 milioni di euro, è stato speso dai club dei cinque maggiori campionati europei per l'acquisto di giocatori nella finestra invernale dei calciomercato. Una cifra record, che supera del 70% il dato della scorsa stagione, secondo quanto rivela l'ultimo rapporto Fifa sui trasferimenti nei cosiddetti 'Big 5' - Premier, Liga, Ligue1, Bundesliga e Serie A - basato sui dati dell'International transfer matching System (Itms). Il campionato italiano è ultimo nella spesa per acquisti - poco oltre i 18 milioni contro gli oltre 385 della Premier e i 290 della Liga - ma con 72 milioni per le cessioni vanta il miglior rapporto tra entrate e uscite. I club di Liga hanno speso circa 290 milioni, oltre il 560% in più rispetto al 2017. In Premier la spesa ha superato i 385 milioni ed quasi raddoppiata (+181%) sul 2017, frutto di 141 acquisti e 169 cessioni. Al contrario, i club di Francia (-76.4%), Germania (-42.6%) e Italia (-46.2%) hanno ridotto gli acquisti.