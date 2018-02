Golf: Oman Open, Pavon nuovo leader

ROMA, 16 FEB - NBO Open, in Oman luci e ombre per l'Italgolf. A metà gara Matteo Manassero (-5 sul totale) resiste e passa dalla 6/a alla 9/a posizione della classifica, distante però 6 lunghezze dal francese Matthiew Pavon (-11), nuovo leader solitario del torneo. Tengono il passo anche Nino Bertasio e Andrea Pavan, entrambi 33/i (-2). Salvo in corner Edoardo Molinari (59/o). Mentre Renato Paratore e Lorenzo Gagli, rispettivamente 114/o e 121/o, collezionano la quarta eliminazione consecutiva. Le speranze di gloria azzurre, a Muscat, sono riposte specialmente in Manassero. Il golfista veneto è rimasto all'interno della Top Ten e nelle ultime 36 buche proverà a centrare un podio che significherebbe molto specialmente nella corsa alla Race to Dubai 2018. Matthew Southgate perde la vetta ma non le speranze. Il britannico adesso è 2/o (-9) con un colpo di vantaggio sui connazionali Paul Waring e Chris Wood (-8), terzi. Sul percorso dell'Al Mouj Golf (par 72), nell'ennesima tappa stagionale dell'European Tour, sorriso a metà per l'Italia. Che conserva sul green 4 protagonisti ma è costretta a rinunciare ad altri due interpreti: tra questi c'è anche Paratore. Per l'atleta capitolino continua il momento negativo. (ANSA).