Graziano Rossi, Vale in sella fino 2020

ROMA, 16 FEB - Ritirarsi? Valentino Rossi non ci pensa proprio, e anzi rilancia visto che vuole correre in moto fino al 2020, quando avrà 41 anni. "Perché Valentino dovrebbe rinnovare per una sola stagione? - ha detto il pare, Graziano Rossi, ex pilota -. Se farà un altro contratto sarà di altre due stagioni, come ha sempre fatto in carriera. Io ci spero, anche perché negli ultimi tre anni Valentino è migliorato come competitività, lui è ancora in grado di provare a vincere il campionato del mondo. Valentino è un pilota motociclistico che va ancora forte e finché è in grado di lottare per il podio, non ha intenzione di fare altro".