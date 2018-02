Canoa: Grand Prix Italia sbarca a Verona

ROMA, 16 FEB - Oltre cento atleti daranno vita domani al Grand Prix Italia di canoa, gara di apertura della stagione agonistica di canoa discesa italiana. La partenza è fissata alle 14.30 per le categorie allievi e cadetti e alle 15,30 per ragazzi, junior, senior e master che attraverseranno la città per arrivare alla Dogana. Una gara che vedrà affrontarsi i migliori pagaiatori d'Italia alla ricerca del primo successo in vista delle prove di selezione per i campionati del mondo. Domenica saranno in acqua gli specialisti della discesa sprint sul nuovo campo gara realizzato nell'Adige di fronte al Bottagisio e destinato a ospitare gli specialisti dello slalom oltre a esercitazioni della protezione civile, di soccorso in acqua e manifestazioni di rafting. ''Un impianto atteso da anni - affermano Bruno Panziera e Luigi Spellini, presidente e vice del Canoa club Verona - che non solo arricchisce l'offerta sportiva del Bottagisio, ma soprattutto proietta Verona ai vertici del movimento canoistico non solo italiano''.