MotoGp: vola Crutchlow, Rossi ottavo

ROMA, 16 FEB - Una giornata come da previsione caratterizzata dal sole e dalle alte temperature che a mezzogiorno toccano punte di quaranta gradi nei primi test della MotoGp in Thailandia. Per lunghi minuti la pista è rimasta vuota con i corridori che hanno aspettato ai box l'abbassarsi della temperatura. Sfruttando le prime sessioni più miti, tutti i piloti vanno in pista per prendere confidenza con il tracciato novità della stagione. Guardando ai tempi Marquez terzo è apparso già in forma iridata ma Crutchlow ha fatto la prestazione migliore. Tra i piloti Yamaha è Valentino Rossi il più veloce: fresco trentanovenne il pilota pesarese ha chiuso il primo giorno a Buriram con un bilancio positivo e l'ottavo tempo. "Tanto lavoro fatto e siamo tutti vicini", afferma il numero 46, "Abbiamo lavorato molto sull'accelerazione. A livello fisico devo dire che qui è leggermente meglio che la Malesia, l'umidità è minore". Più arretrato il compagno di box Maverick Viñales.