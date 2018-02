Tennis:Federer torna n.1 mondo a 36 anni

ROMA, 16 FEB - Roger Federer ha riscritto la storia, compiendo la missione che lo aveva portato ad accettare la wild card per l'"ABN AMRO World Tennis Tournament", torneo ATP 500 in corso sul veloce indoor di Rotterdam. Raggiungendo la semifinale in Olanda il fuoriclasse di Basilea si riprende la leadership mondiale scavalcando Rafa Nadal, sorpasso che il computer ATP ufficializzerà lunedì prossimo. King Roger diventa dunque il più anziano numero 1 di sempre nel tennis: con i suoi 36 anni, 6 mesi e 8 giorni meglio di Andre Agassi, che nel 2003 raggiunse la vetta a 33 anni e 131 giorni. Dopo l'esordio lampo (47 minuti per sbarazzarsi 61 62 del belga Ruben Bemelmans, numero 116 Atp, proveniente dalle qualificazioni) e il non semplice successo al secondo turno (76 75) sul tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 36 Atp, Federer ha superato in rimonta l'olandese Robin Haase, numero 42 del ranking mondiale: 46 61 61 il punteggio, risultato che gli consente di scavalcare matematicamente lo storico rivale spagnolo