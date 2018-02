Federer commosso'un sogno che si avvera'

ROMA, 16 FEB - Un'impresa, quella di tornare Re del ranking mondiale per Roger Federer, celebrata anche da una piccola cerimonia, al termine dell'incontro a Rotterdam, con il direttore del torneo Richard Krajicek a consegnare un simbolico numero 1 con sottolineato "il più anziano di sempre" al fenomeno svizzero. "E' stata una cavalcata fantastica, tornare ad essere ancora numero 1 significa davvero molto per me", le parole di un commosso Federer, che nel ringraziare tutti ha voluto rivolgere anche "una dedica all'amico Marco Chiudinelli", che qualche mese fa a Basilea aveva lasciato il tennis professionistico. "Ho lottato per essere qui ed essere di nuovo numero 1 è un sogno che si avvera. Adesso toccherà agli altri combattere per arrivarci, non riesco a crederci. Ci sono stati alti e bassi ma ho lavorato duro per arrivare a questo punto. Voglio ringraziare il mio team e mia moglie".