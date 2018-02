Giochi: curling, Giappone-Italia 6-5

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 17 FEB - Terza sconfitta per l'Italia del curling ai Giochi di PyeongChang. Gli azzurri, nella quinta partita del round robin, sono stati battuti dal Giappone 6-5 (2-0, 0-1, 0-2, 2-0, 0-0, 0-1, 0-1, 1-0). La partita, come dimostra il risultato è stata tiratissima e incerta fino alla fine. Per gli italiani finora 2 vittorie e 3 sconfitte con quella di oggi. Domani si torna in pista contro la Gran Bretagna.