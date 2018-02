Giochi: Brignone serena, fatto il giusto

ROMA, 17 FEB - Nessun rammarico per Federica Brignone dopo il deludente risultato della prova di superG femminile ai Giochi olimpici di Pyeongchang. L'azzurra ha conquistato il sesto posto, con lo stesso tempo di Lindsey Vonn, altra grande delusa di questi Giochi, mentre la prova è stata vinta a sorpresa dalla 22enne ceca Ester Ledecka. Eppure l'azzurra ha fatto una bella gara e non ha nulla da rimproverarsi. "Sono contenta -dichiara Federica- ho sciato come si doveva. La pista era veramente facile, ho provato a fare di tutto, ho spinto, mi sono messa in gioco. Forse ho tenuto un po' troppo e forse ho preso un po' di vento nel salto finale. Tornassi al cancelletto di partenza -conclude l'azzurra- proverei a fare qualcosa di diverso ma non è detto con un risultato migliore".