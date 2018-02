Genesis Open, Woods e Molinari eliminati

ROMA, 17 FEB - Il Genesis Open di golf perde due grandi protagonisti: Tiger Woods e Francesco Molinari sono stati infatti eliminati dal torneo del PGA Tour. Una doppia delusione sul percorso del Riviera CC (par 71), a Pacific Palisades (Los Angeles), in California. Con l'ex numero uno al mondo e l'azzurro che hanno chiuso rispettivamente al 116/o e al 92/o posto la loro gara sospesa, ancora una volta, dall'arrivo del buio. Davvero una brutta prova per l'americano che nelle seconde 18 buche ha fatto registrare 8 bogey e 3 birdie. Discorso diverso per il torinese, costretto a pagare la falsa partenza del primo giorno di gare. Woods tornerà sul green già la prossima settimana. La leggenda del golf ha infatti confermato la sua presenza all'Honda Classic (22-25 febbraio), evento del massimo circuito americano che andrà in scena a Palm Beach, in Florida. Un segnale importante da parte del californiano, che conferma come i problemi alla schiena siano ormai solo un brutto e lontano ricordo.