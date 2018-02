Giochi: Ledecka incredula per vittoria

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 17 FEB - "Quando ho visto il mio tempo sul tabellone ha pensato a un errore. Quando tutti hanno iniziato a urlare allora ho capito". La ceca Ester Ledecká, 23 anni tra un mese, specialista di snowboard prestata allo sci alpino, ha raccontato così i momenti successivi all'arrivo al traguardo del superg di Pyeongchang, nel quale ha vinto l'oro per 1 centesimo. Partita col pettorale 26, ha disegnato la manche perfetta. "Non pensavo di aver fatto una bella gara -ha detto in conferenza stampa, dove si è presentata con gli occhiali da sci ("Non credevo finisse così, non mi sono truccata" ha detto)- ero convinta di aver fatto molti errori. Non mi ero resa conto che stavo scendendo così bene". Due volte campionessa mondiale di snowboard, ha lasciato di stucco tutti, a partire da Anna Veith e Tina Weirather, oro e argento: "Erano un pò scioccate, mi hanno fissato per qualche istante ma sono ragazze molto carine e star incredibili. Sono così piccola vicino a loro, forse dopo oggi un pò meno".