Giochi: pattinaggio figura, oro a Hanyu

ROMA, 17 FEB - Varie medaglie assegnate nella notte italiana ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang. Nel pattinaggio di figura maschile, doppietta giapponese oro-argento: primo il favorito della vigilia, il campione di quattro anni fa a Sochi, Yuzuru Hanyu che dopo il libero chiude con 317.85 punti, seguito da Shoma Uno (306.90). Bronzo allo spagnolo Javier Fernandez (305.24). La rimonta show nel programma lungo (sei salti quadrupli e il miglior punteggio), dopo il crollo nel corto che lo aveva fatto scivolare in 17/a posizione, non basta alla star Usa Nathan Chen per salire sul podio, e chiude quinto con 297.35. L'azzurro Matteo Rizzo finisce 21/o (232.41). Nel freestyle donne, specialità slopestyle, doppietta svizzera con Sarah Hoefflin, oro e Mathilde Gremaud, argento. Bronzo alla britannica Isabel Atkin.