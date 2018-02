Cdm spada, a Vancouver 8 azzurri avanti

ROMA, 17 FEB - Esordio positivo per la squadra azzurra di spada maschile alla tre-giorni di Vancouver tappa canadese del circuito di coppa del mondo. Otto atleti italiani infatti hanno superato il primo turno. Ai già ammessi di diritto al main draw come teste di serie Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli, immediatamente dopo la fase a gironi, si è aggiunto anche Gabriele Cimini che nel proprio raggruppamento ha collezionato cinque vittorie ed una sola sconfitta. Per tutti gli altri si sono aperte le porte del tabellone preliminare. Ad uscire indenni dalle forche caudine dell'eliminazione diretta, approdando così al main draw, sono stati Federico Vismara, Lorenzo Bruttini, Matteo Tagliariol, Edoardo Munzone e Lorenzo Buzzi. Quest'ultimo sarà protagonista del derby azzurro contro Garozzo nel primo turno del tabellone principale. Sono invece usciti Andrea Vallosio e Andrea Russo, Federico Marenco e Giovanni Repetto.