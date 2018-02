Giochi: Goggia e il segreto della Moioli

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 17 FEB - Un anello portafortuna, con brillantini tricolori, trovato sotto terra in un campo vicino casa. E' il portafortuna di Michela Moioli, oro nello snowboardcross ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Dopo il successo olimpico l'azzurra ha scavato una buca in fondo alla pista del Phoenix snow park e lo ha sepolto lì. A rivelare l'aneddoto è stata l'amica e compagna di allenamenti Sofia Goggia. "Prima di Garmish stavo attraversando un periodo difficile, avevo male al ginocchio. Sono tornata a casa e sono uscita per un sushi con Michela a Bergamo, per una chiacchierata precoreana. Mi ha raccontato quest'aneddoto, ma soprattutto ho avvertito in lei una presenza pazzesca, ha detto certe cose che mi hanno colpito. Michi se lo sentiva che avrebbe vinto e quell'anello era un segno del destino".