Allegri "con Mazzarri Toro più compatto"

TORINO, 17 FEB - "Il Torino sta meglio mentalmente, ora è molto più compatto, ma per la Juve il derby è uno snodo importante del campionato: dobbiamo prendere i 3 punti per restare nella scia del Napoli". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia del derby con il Torino. "Mazzarri - aggiunge il tecnico bianconero - ha dato ai granata concetti di gioco diversi, in casa concede poche occasioni agli avversari. Questo derby avrà più equilibrio, lo decideranno gli episodi. Per noi - conclude Allegri - è l'ultima partita del grande sforzo fatto dopo la ripresa, dal 21 gennaio, giocando ogni tre giorni, con discreti risultati".