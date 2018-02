Marquez festeggia con il miglior tempo

ROMA, 17 FEB - Compleanno con primato per Marc Marquez, nella seconda giornata dei test MotoGp sulla pista di Buriram. Per i 25 anni il campione del mondo in carica si è regalato il miglior tempo (1'29"969), stabilendo il primato del circuito. Honda ufficiali davanti a tutti, con il secondo posto di Dani Pedrosa (+0.158), seguito dall'australiano Jack Miller (Ducati Pramac, +0.216). Al box della Honda HRC si è lavorato molto su accelerazione, miglioramento della potenza e frenata. Quarto e quinto posto per due Yamaha: l'ufficiale di Maverick Vinales (+0.305) e quella del team satellite Tech 3 di Johann Zarco (+0.391). Sesto Danilo Petrucci (Ducati Pramac, +0.398), migliore degli italiani. Settimo Alex Rins (Suzuki), ottavo Cal Crutchlow (Honda) e nono Andrea Dovizioso (Ducati Team, +0.525). Jorge Lorenzo (con l'altra Ducati ufficiale) ha chiuso la top ten con un ritardo da Marquez di 0.760 millesimi. Attardato Valentino Rossi con il 14/o tempo (+0.919). Nel box Yamaha Movistar tanto lavoro sull'elettronica.