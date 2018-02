L'Arezzo in trasferta con auto proprie

AREZZO, 17 FEB - "E' finito il carnevale, sono venute giù le maschere". Lo ha detto il capitano dell'Arezzo calcio Davide Moscardelli annunciando che i calciatori domani andranno a Pontedera, per giocare la partita valida per il girone A del campionato di serie C con le proprie auto e a proprie spese. La società ieri non ha rispettato il pagamento delle scadenze previste per il 16 dicembre. Il rischio ora è quello del fallimento e della messa in mora da parte dei giocatori che finora hanno dimostrato grande attaccamento ai colori dell'Arezzo. Duro l'allenatore Massimo Pavanel durante la conferenza stampa tenuta allo stadio insieme ai calciatori: "Siamo stati presi tutti in giro". Il budget della trasferta sarà utilizzato per pagare i dipendenti ed i giocatori si autofinanzieranno la trasferta. Quella di domani potrebbe essere l'ultima partita della stagione, specie se la squadra deciderà di sospendere l'attività, come l'Aic consiglia in questi casi ("è questione di dignità" ha detto Andrea Fiumana dell'Aic).