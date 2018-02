Calcio: l'Empoli travolge il Parma

ROMA, 17 FEB - L'Empoli travolge il Parma e si conferma leader della Serie B con 49 punti, in attesa di Frosinone-Ascoli che domani può riportare i ciociari in vetta alla classifica, seppure in condominio con i toscani. Ventiseiesima giornata sfavorevole al Palermo (43) che cade a Perugia ed incassa il terzo ko consecutivo. Il Cittadella passa a Cesena e riaggancia a 41 punti il Bari, ieri vincente (1-0) a Cremona. Tiene il passo playoff il Venezia, battendo l'Avellino. Questi i risultati (si gioca domenica anche Brescia-Ternana): Cesena-Cittadella 0-1; Empoli-Parma 4-0; Foggia-Carpi 3-0; Novara-Spezia 1-1; Perugia-Palermo 1-0; Salernitana-Vercelli 0-0; Venezia-Avellino 3-1; Entella-Pescara 0-0.