Genoa: Pandev, ora non dobbiamo fermarci

ROMA, 17 FEB - "Abbiamo fatto un grande secondo tempo. L'abbiamo preparata bene, abbiamo dato il massimo e la vittoria è meritata. Davanti alla nostra gente era fondamentale vincere dopo i bei successi in trasferta". Le parole dell'attaccante del Genoa Goran Pandev, ex interista, dopo il successo rossoblù sui nerazzurri. "Dobbiamo ringraziare tutti Ballardini, da quando è arrivato ci siamo guardati negli occhi perché quello di prima non era il vero Genoa. Siamo contenti ma non dobbiamo fermarci qui perché mancano ancora molte gare - ha aggiunto il montenegrino -. A me il tecnico ha dato continuità, mi ha fatto sentire importante e lo ringrazio. Ringrazierò sempre anche l'Inter, che è la squadra che mi ha fatto vincere tutto. Resta una grande squadra e le auguro di andare in Champions", ha concluso Pandev.