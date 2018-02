Giochi: Pellegrino "molto deluso"

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 18 FEB - "Sono molto deluso da questa mia prestazione, la mia condizione fisica è più che buona ma mi è mancato qualcosa a livello muscolare. Spiace perchè questa è una gara in cui credo molto". Così Federico Pellegrino, già medaglia di bronzo nella gara sprint, commenta il settimo posto ottenuto dalla squadra azzurra nella staffetta 4x10 di fondo ai Giochi olimpici di Pyeongchang. Dopo due frazioni condotte tra le prime, l'Italia ha ceduto nella seconda parte di gara, quella a tecnica libera. "Volevo molto di più da me stesso - ha aggiunto Pellegrino - adesso farò punto a capo e inizierò a pensare alla Team Sprint. Stasera faremo riunione e decideremo quale sarà la formazione migliore". Resta da chiarire la situazione di Dietmar Noeckler, ritiratosi nella 15 chilometri, che farà un nuovo test in pista: da definire se sarà lui il compagno di Pellegrino oppure se sarà Francesco De Fabiani.