Giochi: Ledecka, una famiglia di artisti

PYEONGCHANG, 18 FEB - Una canzone dedicata alla figlia prodigio. Ester Ledecka campionessa olimpica in superg ai Giochi di PyeongChang, lei che prima di tutto è una regina dello snowboard: e suo papà, Janek Ledecky, musicista molto famoso nella Repubblica Ceca, è pronto a trasferire in un nuovo brano l'emozione provata per l'oro conquistato a sorpresa dalla 22enne di Praga. "Adesso avrà anche lei tanti fan - racconta il 55enne genitore - Non ci sono parole per descrivere quanto sono orgoglioso. Questa medaglia l'ha meritata perché ha una dedizione totale allo sport. Scrivere una canzone per mia figlia? E' un'ottima idea". Ledecka, che ora cercherà di bissare l'oro ma nello snowboard, la sua prima disciplina, indossa le tute create da suo fratello Jonas, ex snowboarder, ora disegnatore di fumetti. "Ha fatto delle tute speciali sia da sci che da snowboard, con Ester in versione super eroe. Insomma una famiglia tuttofare, il fratello fa le tute, la sorella vince la gara e io scrivo la canzone".