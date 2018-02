Giochi: Tonetti "Me la sono goduta"

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 18 FEB - "Andiamo a casa con uno zero, ma io comunque me la sono goduta. Il risultato non è buono, ma serviva qualcosa di straordinario". Riccardo Tonetti ha vissuto qualche ora nella speranza di salire sul podio olimpico a PyeongChang: l'azzurro dello sci, quarto dopo la prima manche del gigante, nella seconda ha sprecato la chance andando fuori. "Non sarebbe stato facile, i tre che avevo davanti non sono certo gli ultimi - ha detto dopo la sua prova allo Yongpyong center - Spero comunque che la gente si sia divertita a vedermi scendere e magari anche emozionata. Andiamo a casa senza niente da qui, ma per me è stato bellissimo e guardiamo avanti con ottimismo. Penso che abbiamo fatto tutto per bene - continua - ci siamo allenati al meglio poi certo che in generale non si vincano le medaglie se ne dovrà parlare con gli allenatori. Io ero felice della prima manche, c'era da cambiare ritmo nella parte sotto ed è lì che non sono riuscito. Ma ho ancora lo slalom".