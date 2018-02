Test Buriram, di Pedrosa miglior tempo

ROMA, 18 FEB - Dani Pedrosa ha messo il sigillo sui test thailandesi della MotoGp firmando il miglior tempo assoluto, nel terzo ed ultimo giorno. Lo spagnolo della Honda Hrc in 1'29"781 è stato il più veloce, precedendo un sorprendente Johann Zarco con la Yamaha del team Tech 3, attardato di appena 86 millesimi. Terzo crono della domenica di Cal Crutchlow (LCR Honda, +0.283), mentre nella somma dei tempi combinati terzo è Marc Marquez (oggi quarto), confermando che la Honda ufficiale si avvicina al via della stagione in gran forma. Le rosse del Ducati Team sono settima con Andrea Dovizioso (+0.411) e 22/a con Jorge Lorenzo (+1"846), con lo spagnolo 16/o nei tempi combinati del fine settimana). Nelle retrovie le due Yamaha Movistar, con Valentino Rossi decimo (+0.730) e Maverick Vinales 12/o (+0.809). Nella classifica combinata le due Yamaha ufficiali chiudono i test di Buriram con l'ottava piazza di Vinales e la 12/a di Rossi.