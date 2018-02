Serie C, il Matera affonda il Siracusa con due "colpi da biliardo"

MATERA-SIRACUSA 2-0

Matera (3-4-3) Golubovic; Scognamillo, De Franco, Sernicola; Angelo, De Falco, Strambelli, Casoli; Tiscione, Duganzic (dal 70' Giovinco), Sartone (dal 40' Di Livio). A disp. Tonti, Battista, Mittica, Buschiazzo, Salandria, Taccogna. All. Cassia (Auteri squalificato).

Siracusa (4-2-3-1) D'Alessandro; Liotti, Altobelli, Bruno, Daffara; Toscano (dal 60' Palermo), Spinelli (dal 73' Mancino); De Silvestro, Catania, Parisi (dal 46' Marotta); Bernardo. A disp. Genovese, Di Grazia, Giordano, Mangiacasale, Mazocchi, Punzi, Vicaroni. All. Bianco.

Marcatori: Sartore al 29', Casoli al 37' pt.

MATERA - Pali, traverse, rigore non assegnato (al Matera), gol apparso regolare ma annullato (al Siracusa). A fare la differenza al XV settembre i due colpi da biliardo degli attaccanti di casa che si sono trasformati nei gol decisivi. Prima Sartore ha ribadito in gol un pallone finito sulla traversa (e che lui stesso ha spedito sul palo prima che entrasse in porta) poi Casoli ha colpito dal centro dell'area appoggiando la sfera sul palo e poi in rete.

Il Siracusa, pur con tanti assenti ha sfiorato il gol prima e dopo lo svantaggio. Con Barnerdo prima e con Parisi sui quali ha compiuto interventi straordinari Golubovic. Anche dopo lo svantaggio il Siracusa ha saputo rendersi pericoloso con Toscano e poi due volte con Mancino: prima con un calcio di punizione finito all'incrocio dei pali e poi con un gol annullato per fuorigioco tra le vibranti proteste degli aretusei. Il Siracusa resta al quarto posto in classifica. Il Matera (quinto) si avvicina e il Trapani (terzo) si allontana.