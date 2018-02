Serie C, vergogna Catania: la “manita” del Monopoli fa tremare la panchina di Lucarelli

Monopoli-Catania 5-0

MONOPOLI [3-4-1-2]: Bardini; Ferrara, Bacchetti, Mercadante; Rota, Scoppa, Zampa (dal 18’ Mavretic), Donnarumma; Sounas (dal 78′ Paolucci); Salvemini (dal 68′ Longo), Genchi (dal 78′ Mangni). A disp.: Lewandowski, Convertini; Benassi, Minicucci, Bei, Tafa, Eleuteri, Russo. Allenatore: Scienza.

CATANIA [3-5-2]: Pisseri; Aya, Blondett, Bogdan; Barisic (dal 46′ Di Grazia), Rizzo, Lodi, Biagianti (dal 58′ Mazzarani), Porcino (dal 46′ Marchese); Ripa, Curiale (dal 67′ Manneh). A disp.: Martinez, Tedeschi, Semenzato, Bucolo, Fornito, Esposito, Brodic. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Proietti di Terni

MARCATORI: Salvemini al 33’ (M), Genchi al 37’ (M), Sounas al 62′ (M), Longo al 83′ (M), Mangni al 86′ (M)

Note: ammoniti Zampa, Bacchetti, Rota, Lodi, Ferrara e Rizzo. Espulso Esposito in panchina.

MONOPOLI - Vergogna Catania. Al Veneziani di Monopoli i rossazzurri si fanno umiliare dai padroni di casa che, dopo una fase di studio in cui hanno preso le giuste distanze dagli ospiti, si sono scatenati ridicolizzando la squadra di Lucarelli che incassa ben cinque gol senza realizzarne nemmeno uno e senza quasi mai impensierire per davvero il portiere dei pugliesi. Un Catania troppo brutto per essere vero, messo in crisi proprio da quel Federico Scoppa regista illuminato e saggio e che si è preso la sua bella rivincita dopo le amare stagioni vissute in rossazzurro quando fu la disperazione dei tifosi.

I cinque gol del Monpoli? Tutti belli con Pisseri responsabile in almeno due occasioni, ma è chiaro che dietro questa sconfitta c’è qualcosa che non va più all’interno della squadra. Lucarelli ora sembra a rischio. Se prima era in bilico, ora è già quasi con un piede fuori dalla società. Le prossime ore saranno decisive in società, dove dovranno decidere se concedere un'ultima possibilità al tecnico e se cercare in fretta e furia una nuova e autorevole guida per questa squadra che appare allo sbando.

Il primo gol è di Salvemini che al 33’ raccoglie undelizioso lancio di Scoppa e batte Pisseri con un destro potente. Raddoppia Genchi al 37’ con un npallone a trabocchetto. Nella ripresa la goleada con Sounas la cui rete è il colpo di grazia per i rossazzurri. Di Manghi e Longo gli ultimi gol del trionfo del Monopoli.