Calcio: Atalanta-Fiorentina 1-1

ROMA, 18 FEB - Atalanta e Fiorentina hanno pareggiato 1-1 in uno dei posticipi della 25/a giornata del campionato di serie A. Ospiti in vantaggio al 16' del primo tempo con Badelj; l'Atalanta risponde con Petagna che nel finale del primo tempo firma l'1-1. La Fiorentina chiude la partita in inferiorità numerica per l'espulsione al 40' della ripresa di Milenkovic per somma di ammonizioni. Giovedì per l'Atalanta ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con il Borussia Dortmund.