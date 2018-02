Rugby: Pro 14, Dragons-Benetton 15-18

ROMA, 18 FEB - Quinta vittoria consecutiva del Benetton Treviso nel Guinness Pro14 (l'ex Celtic League). I biancoverdi sono andati a vincere per 18-15 (12-15) in Galles, sul campo del Rodney Parade, 'casa' dei Dragons. I punti di Treviso, che nei primi sette minuti del match aveva incassato le mete di Rosser e Belcher, sono stati segnati da Sgarbi (meta), Ioane (meta), McKinley (1 trasformazione) e Banks (2 calci piazzati). Il successo del Benetton arriva a due giorni da un'altra impresa, quella delle Zebre, che venerdì scorso avevano ottenuto la prima vittoria in Irlanda della loro storia, battendo il Connacht per 19-11. Ora non rimane che sperare che il trend positivo continui venerdì prossimo, 23 febbraio, quando l'Italia sfiderà a Marsiglia la Francia dell'ex ct azzurro Jacques Brunel nell'anticipo del terzo turno del 6 Nazioni.