Basket: Torino vince C.Italia,Brescia ko

FIRENZE, 18 FEB - Un trionfo storico. Nel PalaMandela fiorentino l'Auxilium Fiat Torino batte la Germani Brescia per 69-67 e conquista il primo trofeo della sua storia, la Coppa Italia 2018. Il tutto in modo inaspettato, se si tiene conto che la squadra di coach Galbiati era arrivata a Firenze dopo un mese rocambolesco, tra le dimissioni di Banchi e quella di Recalcati, e con dei giocatori ingaggiati da pochi giorni, Colo Boungou Colo e Vander Blu. La sensazione era che la stagione fosse compromessa, invece la Final Eight di Coppa Italia si è rivelata un'incredibile favola: vittoria nei quarti contro i campioni d'Italia dell'Umana Venezia, bis in semifinale sulla Vanoli Cremona e oggi la vittoria storica contro Brescia, che non ha mai mollato, ha giocato punto a punto e nei primi tre quarti di gioco ha sempre chiuso in vantaggio, per poi farsi superare in quello conclusivo: considerando che Torino è andato avanti nel match (61-59) per la prima volta a 4' dalla fine, con una tripla di Poeta, per la Leonessa è stata una beffa.