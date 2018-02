Gattuso, orgoglioso di questi ragazzi

ROMA, 18 FEB - "Il merito è dei ragazzi, io rimarrò sempre cuore e grinta. Bastano pochi concetti per i ragazzi e rimaniamo con Gattuso che è solo cuore e grinta, non ci sono problemi. E' un'etichetta che mi porto da quando giocavo, sono chiacchiere da bar ma va bene così. La cosa che mi rende più orgoglioso è che vedo grande senso di appartenenza'': così l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso. ''E' giusto che vadano i giocatori sotto la curva perché vanno loro in campo. Ci godiamo il momento ma non abbiamo ancora fatto nulla - ha aggiunto - Abbiamo lasciato tanti punti per strada e dobbiamo lavorare. La cosa che mi piace è che questa è una squadra giovane e questi ragazzi possono togliersi delle soddisfazioni''. ''Rodriguez deluso dopo il rigore sbagliato? Anche Maradona sbagliava i rigori - conclude Gattuso - figuriamoci se non può sbagliarli lui. La cosa più importante è che ha continuato a giocare e ha fatto bene. Siamo contenti ma la testa è già giovedì perché non sarà una partita scontata''.