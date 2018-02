Higuain, tornero' presto ad esultare

TORINO, 19 FEB - Higuain tranquillizza i tifosi dopo la distorsione patita ieri nel derby saltando Sirigu in uscita: "Tornerò presto a esultare con la squadra e con tutti voi", scrive sul suo profilo Instagram, ringraziando "tutti quelli che mi hanno scritto e si sono preoccupati per me, amici, compagni, tifosi, la gente che non ti conosce ma vuole il tuo bene". Il bomber argentino è stato costretto a uscire nel derby già al 15' del primo tempo dopo essere rimasto in campo una dozzina di minuti senza poter forzare. La diagnosi è stata di trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra, la prognosi sarà definita con i controlli in programma nei prossimi giorni.