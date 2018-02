Giochi:si slaccia costume, Papadakis osè

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 19 FEB - Un "incubo". Così la pattinatrice francese Gabriella Papadakis ha definito la sua performance sul ghiaccio in coppia con Guillaume Cizeron ai Giochi di PyeongChang: tutta colpa del suo abito che durante la prova del corto di danza si è slacciato al collo e nonostante il suo disperato tentativo di tenerlo durante il programma ha mostrato al pubblico e in diretta tv il seno della campionessa. Nonostante la difficoltà la coppia resta in corsa anche per la medaglia più preziosa, avendo finito l'esercizio con il secondo punteggio alle spalle dei canadesi Tessa Virtue-Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato del mondo con 83.67. "E' stato davvero un incubo, la peggior cosa mi sia accaduta alle Olimpiadi" ha detto l'atleta francese di origine greca.