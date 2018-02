Lazio,Tare "De Vrij via a fine stagione"

ROMA, 19 FEB - S"e sono ancora fiducioso che De Vrij possa firmare con noi? Penso che ritireremo la proposta che gli abbiamo fatto, i motivi li diremo più avanti: c'è un limite a come sono andate le cose, è una questione di correttezza. Lui è stato un professionista eccezionale, ha dato tanto alla Lazio e la Lazio ha dato tanto a lui, ma a fine stagione le nostre strade si divideranno". A parlare è il ds biancazzurro, Igli Tare, a premium nel prepartita di Lazio-Verona. "Non c'è nulla di male - chiarisce Tare - ringraziamo Stefan per quello che ha dato ma per ora non diciamo i motivi della separazione: dobbiamo guardare avanti, siamo cresciuti tanto e continueremo a farlo. L'unica cosa certa è che nel mondo i giocatori non mancano e noi dovremo essere bravi a trovarli".