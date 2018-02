Serie C, il Calcio Catania sfoglia una rosa di tre nomi per sostituire Lucarelli

CATANIA - Tra qualche ora, il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli lascerà la guida del club rossazzurro. Il 5-0 subìto a Monopoli ha costretto la società a rivedere il rapporto con l’ex giocatore della Nazionale e da 24 ore la società è alla ricerca di un sostituto.

Il primato dal Lecce dista sette punti e la cima della classifica sembra ormai fuori dalla portata di Biagianti e soci. C’è da rinsaldare il secondo posto e approfittando della sosta del campionato (la squadra deve osservare un turno di riposo per la mancata riammissione della Vibonese) il nuovo trainer potrà lavorare per due settimane e impostare il nuovo metodo di lavoro.

L’ad Lo Monaco e il ds Argurio hanno sentito almeno tre allenatori. Il primo è Vincenzo Torrente, più volte accostato al Catania negli anni passati. Accordo possibile fino al 30 giugno, con possibilità di rinnovo per l’anno successivo se dovesse arrivare la promozione in B. In nottata l’incontro con Mimmo Toscano, promosso in B con Ternana (2012) e Novara (2015), ma anche promosso in C2 e in C1 con il Cosenza. Toscana pretende un biennale e si continua a trattare. Contatto stabilito anche con Pasquale Padalino che è legato con il Lecce da un accordo che in caso di passaggio al Catania potrebbe essere sciolto.

Altri nomi tirati in ballo: Massimo Drago, ex calciatore del Catania, che aspetta una panchina di Serie B e chiede, a sua volta, un biennale, Foscarini, Pillon e anche Stellone. Ma quest’ultimo è in predicato di allenare una squadra di Serie B e non è un nome apparentemente alla portata.

Entro domani il Catania dovrebbe annunciare l’allenatore, liquidando Lucarelli o sciogliendo consensualmente il contratto. La squadra è in ritiro dal dopogara di Monopoli e a Torre del Grifo rimarrà fino alla fine della settimana.



